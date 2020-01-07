أول قرار غير متوقع لنانسي عجرم بعد اقتحام منزلها

كشفت الفنانة نانسى عجرم عن أول قرار غير متوقع قامت به أثناء اقتحام السارق السورى الفيلا الخاص بها والذى قام بقتله زوجها فادى الهاشم.





وقالت نانسى عجرم فى لقاء مع إحدى القنوات الفضائية: فور تأكدى من أنه سارق وهذا بعد حديثه مع زوجى فادى الهاشم قررت دخول الحمام ومعى هاتفى وقمت بالاتصال بوالدى حتى يلحق بى.





وأضافت نانسى عجرم قائلة: قمت أيضا بالاتصال لأحد الأصدقاء المقربين لى والذين توجهوا سريعا إلى الفيلا لينقذنا .





كان "صدى البلد" ذكر أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.





وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح.



