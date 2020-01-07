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فن

أول قرار غير متوقع لنانسي عجرم بعد اقتحام منزلها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:22 م
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نانسى عجرم عن أول قرار غير متوقع قامت به أثناء اقتحام السارق السورى الفيلا الخاص بها والذى قام بقتله زوجها فادى الهاشم. 

وقالت نانسى عجرم فى لقاء مع إحدى القنوات الفضائية: فور تأكدى من أنه سارق وهذا بعد حديثه مع زوجى فادى الهاشم قررت دخول الحمام ومعى هاتفى وقمت بالاتصال بوالدى حتى يلحق بى. 

وأضافت نانسى عجرم قائلة: قمت أيضا بالاتصال لأحد الأصدقاء المقربين لى والذين توجهوا سريعا إلى الفيلا لينقذنا

كان "صدى البلد" ذكر أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجه بنفس السلاح وقام بقتل اللص.
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