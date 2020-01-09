هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي»

نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، صورة جديدة لها بصحبة خطيبها الفنان أحمد خالد صالح خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد "بنات ثانوي".





وعلقت هنادي مهنا على الصورة، قائلة "من العرض الخاص لفيلم بنات ثانوى يارب يعجبكم"، ونالت إعجاب متابعيها.





وبدأ عرض فيلم بنات ثانوي في جميع دور العرض، وهو بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، محمد مهران، هدى المفتي، مايان السيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.





واحتفلت الفنانة هنادي مهنا، بحفل خطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، السبت الماضي، وذلك في أحد الأماكن العامة.





وفاجأ الموسيقار هانى مهنا، ابنته، هنادي، بحضور الفنان تامر حسنى حفل الخطوبة، حيث بكت من فرحتها بحضوره.



