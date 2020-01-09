اليوم.. وزير الخارجية البريطاني يبحث مع نظيره الكندي التطورات في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، يوم الأربعاء، أن نظيره البريطاني، دومينيك راب، سيصل إلى مونتريال الخميس في زيارة تهدف إلى مناقشة كافة التطورات على الساحة الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط.



وسيناقش المسؤولان خلال زيارته، حادث سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران، والتي كان على متنها ركاب كنديون وبريطانيون، بجانب التطورات في الشرق الأوسط.



وقال شامباين إن كندا والمملكة المتحدة صديقان وشريكان وحليفان منذ أمد طويل تربطهما علاقة فريدة .. سأغتنم ووزير الخارجية دومينيك راب الفرصة غدا لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحطم الطائرة المأساوي اليوم والتطورات الأخيرة في العراق والشرق الأوسط.