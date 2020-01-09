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محافظات

طقس سيئ.. انقطاع الكهرباء وسقوط شجرة وعمود إنارة في طوخ بالقليوبية

الخميس 09/يناير/2020 - 12:38 م
سقوط شجرة وعمود إنارة
سقوط شجرة وعمود إنارة بطوخ
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إبراهيم الهوارى
تسببت حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة التي شهدتها محافظة القليوبية، في سقوط شجرة على عامود كهرباء، في قرية كفر الرجالات بمركز طوخ، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

وعلى الفور تحركت أجهزة الوحدة المحلية لأكياد دجوي، برئاسة أيمن حسين، رئيس الوحدة، وتبين سقوط عمود كهرباء أمام مسجد الشهيد بناحية قرية كفر الرجالات نتيجة سقوط شجرة عليه بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتمكنت فرق الطوارئ بالاشتراك مع شبكة الكهرباء بطوخ من إعادة غرس العمود وشد الأسلاك وعمل الصيانة اللازمة وإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.

من جانبها، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، حيث أصدر المحافظ، اللواء عبد الحميد الهجان، توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.
طقس سيئ.. انقطاع الكهرباء وسقوط شجرة وعمود إنارة في طوخ بالقليوبية
طقس سيئ.. انقطاع الكهرباء وسقوط شجرة وعمود إنارة في طوخ بالقليوبية
طقس سيئ.. انقطاع الكهرباء وسقوط شجرة وعمود إنارة في طوخ بالقليوبية
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