غدا.. انطلاق موقع مستقبل وطن نيوز الإخباري

ينطلق غدا السبت موقع "مستقبل وطن نيوز" الإلكتروني الإخباري، ويترأس تحرير الموقع أحمد ناصف، نائب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة.



في سياق متصل، شهد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف الأسبوع الماضى، افتتاح مقر أمانة قسم الضواحي، أحدث مقرات الحزب في بورسعيد بحضور عادل اللمعى أمين حزب مستقبل وطن يصاحبه سعد محمد عرفات أمين قسم الضواحى وأعضاء هيئة القسم، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، إضافة إلى قيادات أقسام الحزب المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



وتفقد عادل اللمعى، عقب الافتتاح، مقر الحزب الجديد وأشاد بالتجهيزات الخاصة بمقر أمانة الحزب، حيث اشتملت على قاعة اجتماعات كبرى ومكاتب لأمناء القسم ومكتب لخدمة المواطنين ومكتب لشئون العضوية والدعم الفنى.



وتم تجهيز المقر بأرقى درجات لخدمة المواطنين، بما يتناسب مع اسم حزب مستقبل وطن.