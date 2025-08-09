قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
ستوديو إكسترا يكشف حسابًا وهميًا يحتال على المواطنين
نشوب حريق هائل فى مطعم شهير بشبرا الخيمة
إنقاذ حياة مسن اخترق رقبته منشار كهربائي بأسيوط
البنكرياس.. إعلامية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لانغام
رسميا.. ليفربول يعلن رحيل نونيز إلى الهلال السعودي
الأهلي يحرز هدف التعادل في شباك مودرن بأقدام ياسين مرعي
نقابة القراء تفتح باب الترشح للانتخابات بإشراف قضائي كامل
الأهلي في مأزق.. مودرن سبورت يعزز تقدمه بالهدف الثاني
حسام حسن يفسد فرحة الأهلي ويحرز هدف التعادل لـ مودرن سبورت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًّا على سؤال حول وفاة جدة السائل — ولم تكن محافظة على الصلاة — أن المرجو من الله تعالى أن يعفو عنها ويرحمها، مبينًا أن الفقهاء اتفقوا على أن الحقوق المتعلقة بالله تعالى مبناها المسامحة، بخلاف حقوق العباد التي مبناها المشاحة.

وأضاف عبد السلام، خلال تصريح تليفزيوني، أن من كان مقصرًا في الصلاة أو الصيام أو الزكاة، فإن الأمر بينه وبين الله، ونرجو أن يغفر له سبحانه وتعالى وأن يتجاوز عنه، مؤكدًا أنه لا يجوز أداء الصلاة الفائتة عن الميت، لكن يجوز الإكثار من الدعاء له والقيام بأعمال خيرية بنية إهداء ثوابها له، خاصة الصدقة الجارية، لقول النبي: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وبيّن أمين الفتوى أن من أمثلة الصدقة الجارية: حفر بئر، إنشاء مجرى ماء، غرس النخل أو الأشجار، طباعة المصحف، نشر العلم، بناء مسجد، بناء بيت لابن السبيل، أو المساهمة في إنشاء مستشفى، مؤكدًا أن هذه الأعمال يصل ثوابها للميت.

كما أوضح أنه يمكن للإنسان أن يؤدي أعمالًا صالحة كالصيام، أو العمرة، أو قراءة القرآن، ثم يهب ثوابها للميت، لكن أداء الفرائض التي قصّر فيها الميت — كالصلاة المفروضة — لا يجوز أن تُؤدى عنه.

وعن حكم كفالة اليتيم، أكد عبد السلام أنها من أعظم القربات ولها أجر كبير، لكنها لا تعتبر من الصدقة الجارية بالمعنى الفقهي، إذ يشترط في الصدقة الجارية أن تكون منفعتها عامة ودائمة، مثل بناء المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو توفير المياه أو غرس الأشجار.

الصلاة الصيام التقصير في العبادة الموت الوفاة الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظة الغربية تبدأ تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات.. والمحافظ: لا تهاون مع أي مخالفة وحصر فوري للتعديات

جنازة شعبية بالغربية

وداعًا سلمى.. وصول جثمان طبيبة قصر العيني المتوفية أثناء أداء عملها بمسقط رأسها بالمحلة.. صور

الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة

7 مراكز تحكم إقليمية تؤمن تغذية واستقرار الكهرباء ..والقاهرة تجابه ارتفاع الأحمال

بالصور

6 طرق بسيطة للتغلب على حرقة المعدة وارتجاع المريء .. مضع العلكة أغربها

حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة

نوع خضار غير متوقع يعالج أمراض القلب ويحمى منها

القلب
القلب
القلب

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد