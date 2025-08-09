قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبادة جماعية.. الخارجية الإيرانية تحذر: إسرائيل تسعى لطمس هوية فلسطين
أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
إعلامي: حامد حمدان سينضم للزمالك.. وتوفيق محمد إلى الأهلي في يناير
انقلاب داخلي بالمحكمة الجنائية.. خطة سرية لحماية قادة إسرائيل من المُحاكمة
ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين لينعما بحياة مستقرة وهادئة؟.. اعرفها
اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة
استهداف مُدبّر .. القصة الكاملة لاختراق باحثين إسرائيليين لـ شات جي بي تي
لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية
بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
ديني

شرح حديث «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»

محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث النبي ﷺ «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» الوارد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يُتلى في معظم عقود النكاح، وهو دعوة للشباب إلى الزواج عند توفر القدرة الشاملة على تحمّل أعبائه. 

شرح الحديث النبوي

وأوضح في تصريح له، أن «الباءة» لا تقتصر على القدرة المالية أو البدنية فقط، بل تشمل أيضًا النضج النفسي، والصبر، وحسن الخلق، والقدرة على رعاية الأسرة ماديًا ومعنويًا.

وبيّن جبر أن الزواج في الإسلام ليس مجرد إنفاق أو إشباع غريزة، بل هو مسؤولية متكاملة تتطلب طول البال، وسخاء النفس، والحرص على إسعاد الشريك وحماية الأسرة من التفكك. وحذّر من أن غياب هذه الصفات قد يجعل الزواج سببًا في فساد الدين وخسارة الآخرة، سواء من جانب الرجل أو المرأة.

لماذا خص الشباب بالخطاب

وأضاف أن النبي ﷺ خصّ الشباب بالخطاب لأن دوافعهم الغريزية أقوى، والزواج يعينهم على غض البصر وحفظ الفرج، لكنه لا يخلق العفة من العدم؛ بل يجب أن يُربَّى الفرد على العفة وضبط النفس منذ الصغر، ليأتي الزواج مكمّلًا لهذه الأخلاق.

كما أشار إلى أن الغريزة بين الرجل والمرأة نعمة إلهية، جُعلت سببًا لاستمرار النسل وتعمير الأرض، لكن لا بد من ضبطها بضوابط الشرع حتى تكون رحمة لا نقمة. وأكد أن الفقهاء القدامى فسّروا «الباءة» بالقدرة على النفقة والسكن، إلا أن المعنى أوسع ليشمل الاستعداد النفسي والأخلاقي لإدارة حياة زوجية ممتدة.

الزواج الناجح 

وأكد أن الزواج الناجح يتطلب همّة عالية وقدرة متوازنة على العطاء المادي والمعنوي، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج».

من استطاع منكم الباءة فليتزوج يسري جبر حديث النبي الزواج الناجح

