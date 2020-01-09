في فصل الشتاء.. 5 نصائح فعالة لتعزيز مناعة الأطفال

يصاحب دخول فصل الشتاء انتشار العديد من الأمراض، أبرزها نزلات البرد والإنفلونزا، مما يؤدي لإصابة الكثير بالأمراض خاصة الأطفال نظرًا لضعف جهازهم المناعي، نشر موقع "health line" عدة خطوات بسيطة من لرفع مناعة طفلك في فصل الشتاء.



- نصائح فعالة لتعزيز مناعة طفلك :



الحفاظ على أخذ قسط كاف من النوم حتى تستطيع خلايا الجسم تجديد نفسها خاصة خلايا المخ.



تناول ملعقة واحدة من عسل النحل على الأقل يوميا لتحسين وظائف الجسم المختلفة ورفع قدرة الجهاز المناعي.



تناول كوب من عصير الليمون الغني بفيتامين "سي" لحمايته من نزلات البرد وفي الوقت نفسه لمساعدة جسمه على امتصاص الحديد الموجود في البروتين والاستفادة منه بشكل كامل.



الحفاظ على وجود منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي ومشروب الزبادي بالفواكه في النظام الغذائي .



ابتعدي تماما ونهائيا عن تقديم الوجبات السريعة والمشروبات الغازية لطفلك ولا تجعليه يتعلق بها أبدا.

