اللي ليه حق بياخده.. ابراهيم نور الدين: أنا لا وشى حلو على الأهلي ولا وحش على الزمالك.. فيديو

علق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين على ما يتردد حول أن وشه حلو على النادى الأهلي خلال إدارته لمباريات القلعة الحمراء فى الدورى الممتاز الموسم الماضى والحالى.



وقال إبراهيم نور الدين خلال ندوة "صدى البلد": أنا وشى مش حلو على حد اللى بشوفوا بحسبه واللى له حق بياخده وأنا أتعامل بضميرى أما المكسب والخسارة دى بتاعت ربنا مش بتاعتنا.



وأضاف: إزاى أنا وشى وحش على الزمالك وكسب فى مباراة طنطا بالدورى الموسم الحالى فى آخر 10 دقائق، لافتا إلى أنه يتعامل مع ضميره فقط.



وأشار إلى أنه شارك خلال الموسم الجاري وقام بإدارة مباراتين فى إفريقيا جاء آخرها بين بطل بنين وبطل الكونغو، مشيرا إلى أنه يلتزم بكل التكليفات التى تأتي إليه لإدارة اية مباريات سواء محلية أو إفريقية.

