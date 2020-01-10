محمد الخولي: ترامب قد يفلت من قرار العزل المرتقب رغم تربص الصحف به.. فيديو

قال الكاتب والمفكر محمد الخولي، إن أمريكا وإيران تواجهان أزمات داخلية، والصراع بينهما يأتى إنعكاسا لها.



وتابع الخولي خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"ترامب قد يفلت من قرار العزل المرتقب، رغم تربص الصحف به".



وأكمل:"لم أكن أتصور أن تهاجم أهم الصحف وتتربص بالرئيس الأمريكى وتصفه بالاوصاف السلبية".



وأشار الكاتب والمفكر، إلى أن هذه الأوضاع تؤثر بشكل كبير على قرارات الولايات المتحدة الامريكية وإيران ايضا.

