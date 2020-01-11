قادة الطائفة اليهودية: نتمنى فتح معبد الإسكندرية للجمهور.. صور

رصدت كاميرا موقع صدي البلد حرص قادة الطائفة اليهودية في مصر على حضور افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية"‘إلياهو هانبي"،والذي قام به الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بحضور الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.



وخلال حضورها كشفت ماجدة هارون رئيس الطائفة اليهودية في مصر أن غلق المعبد سيجعل الترميم الذي أجري ليه وكأنه لم يكن،خاصة أنها كما قالت أن عدد اليهود في مصر لا يكملون 10 أفراد،وهو شرط إقامة الصلوات حسب الطقوس الدينية اليهودية.



وأضافت: لذلك أتمنى فتح المعبد أمام الزوار، كذلك أتمني فتحه أمام زيارات السائحين الأجانب، على أن يدرج ضمن برامج الزيارات كأحد المعالم المهمة في الإسكندرية.



من جانبه قال ألبير رييه نائب رئيس الطائفة اليهودية في مصر أن افتتاح المعبد بالفعل يعد يوما تاريخيا،حيث أن المعبد تراث مصري،ويجب أن يكون المعبد مزارا سياحيا للزائريين، وليس خاص باليهود فقط.



ولم تختلف تطلعات وأمنيات روبرتو ماريني رئيس الطائفة اليهودية في الإسكندرية عن سابقيه،حيث رحب بأن يتم فتح المعبد للزيارات للجمهور والسائحين،علي أن يكون ذلك وفق رؤية وزارة السياحة والأثار،وما تراه وتنظمه في هذا الصدد.