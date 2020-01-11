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حوادث

الضحية استأصلت الطحال.. المتهم بطعن زوجة والده: بعت دهبها بـ 8 آلاف جنيه

السبت 11/يناير/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
اعترف المتهم بالشروع في قتل زوجة أبيه ببولاق الدكرور، ببيعه المصوغات المسروقة بمبلغ يزيد على 8 آلاف جنيه، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط الصائغ المشتري لعلمه كون المصوغات حصيلة جريمة.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم استولى على 3 غوايش ودبلة وخاتم وقام ببيعها بمبلغ يزيد على 8 آلاف جنيه لأحد الجواهرجية بالمنطقة، وتمكنت قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد مجدي عوض، معاون المباحث، من ضبط الجواهرجي وإعادة المسروقات.

وأشارت التحريات برئاسة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن المجني عليها أجرت عملية لاستئصال الطحال نتيجة الطعنات وحالتها مستقرة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل المقترن بالسرقة، كما أمرت بحبس الصائغ بتهمة شراء متحصلات جريمة سرقة.

كان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من مستشفى بولاق الدكرور بوصول ربة منزل مصابة بطعنة نافذة، وتم تقديم العلاج لها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور لمسرح إصابة المجني عليها، وتبين أن نجل زوج المجني عليها وراء الشروع في قتلها، وتبين استيلاؤه على مصوغاتها الذهبية.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بمنطقة ناهيا وبحوزته المسروقات، وتبين من التحريات أن المتهم يتعاطى المخدرات، وطلب أموالًا من زوجة والده ورفضت، فاستغل غياب الأب واستل سكينًا سدد به لها طعنة وسرق مصوغاتها.
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