مرتضى منصور يعلن مفاجأة عن استمرار رباعي حراسة المرمى في الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن المنافسة الشديدة بين حراس مرمى الفريق، خلال المباريات الماضية محليا وأفريقيا.



وقال منصور خلال تصريحاته إن الفريق في حاجة لخدمات رباعي حراس المرمى، محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمود جنش ومحمد صبحي، ولن نقع في خطأ الموسم الماضي، الذي شعرنا به عقب إصابة جنش.



وأضاف: "محمد عواد، حارس مميز، وقرار مشاركته يرجع إلى المدير الفني، ومحمود جنش، مستمر مع الفريق لأنه مقيد في القائمة المحلية".



وتابع: "المنافسة بين الحراس في صالح الفريق، والجميع يعلم أن الزمالك يمتلك أفضل حراس في الوقت الحالي، ويكفي أن حارس المنتخب الأولمبي الحاصل على أفضل حارس في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما الماضية من الزمالك وهو محمد صبحي".



جدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز على زيسكو يونايتد، بهدفين دون رد، ليصل للنقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأفريقية.