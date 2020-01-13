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فن

بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم..1917 يتصدر البوكس وفيس

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:00 م
فيلم 1917
فيلم 1917
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شروق ابراهيم
تصدر فيلم 1917 لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية " بوكس اوفيس " بإيرادات بلغت 36 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم في حفل جولدن جلوب الـ 77.

تدور أحداث فيلم 1917 فى إطار الدراما والحروب في ذروة الحرب العالمية الأولى ، تم إعطاء جنديين بريطانيين شابين ، هما سكوفيلد وبليك ، مهمة مستحيلة على ما يبدو. في سباق مع الزمن ، يجب عليهم عبور أراضي العدو وإيصال رسالة من شأنها إيقاف الهجوم المميت على مئات الجنود - من بينهم شقيق بليك.

وتراجع فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker مركزا واحدا باحتلاله المركز الثاني محققا لهذا الأسبوع 15 مليون دولار أمريكي.

‏Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker هو الجزء التاسع وأحدث جزء من سلسلة أفلام ستار ترك على سينما لايف وتبدأ حيث تستمر رحلة (ري) بين المجرات

ويحاول الناجون من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع اﻵم الماضي.

الفيلم من تأليف جورج لوكاس ومن إخراج جيه جيه أبرامز، ويشارك في بطولته ديزي ريدلي، جون بويجا، كاري فيشر،مارك هاميل وادم دريفير.
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