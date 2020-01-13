AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

جون طلعت يعلن تأسيس المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:06 م
جون طلعت عضو مجلس
جون طلعت عضو مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن جون طلعت عضو مجلس النواب، عن إطلاق المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة وهو هيئة بحثية مختصة بدراسة الموضوعات ذات الاهتمام لفئة الشباب وكذلك كل ما يخص قضايا المواطنة ومكافحة التمييز فى المجتمع المصرى.

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إن الهدف الأساسى من المرصد هو تقديم جهد بحثى وعلمى لصانع القرار والجهات المختلفة بالدولة المصرية من أجل إرساء وعي مجتمعي بأهمية المواطنة وكذلك مزيد من الإحاطة بقضايا الشباب.

موضحا أن نتائج عمل المرصد ستكون متاحة للجميع وستنشر بشكل دورى فى وسائل الإعلام وستقدم إلى الجهات المختلفة فى الدولة متضمنة التوصيات التى سيتم التوصل إليها لدراسة دخولها إلى حيز التنفيذ.

وأضاف :"نسعى لأن يكون هذا المرصد ذراعا بحثية تخدم الدولة والمجتمع إدراكا منا لأهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى لمساندة مؤسسات الدولة.

وسيعتمد المرصد على نخبة من الباحثين الشباب المشهود لهم بالكفاءة والمتخصصين فى مجالات مختلفة وسيدور العمل خلاله بالنزاهة والشفافية واتباع المنهج العلمى".
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد .. فيديو جديد في واقعة اقتحام فيلا نانسي عجرم قد يغير موازين القضية

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

ابن عم إيهاب توفيق يكشف سبب وفاة والد الفنان الكبير..فيديو

تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة متفحمة بالبدرشين وتعميم نشرة بصورها

احترس.. الجبنة المثلثات والكشري والمكرونة تسبب مرضا خطيرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

المتحف الكبير يستقبل 202 قطعة آثار قادمة من التحرير والهرم.. صور

تعرف على السعر الخيالى لـ بورش 911 تيربو S.. صور