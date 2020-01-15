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أخبار العالم

روحاني: سنرد على مقتل سليماني مهما طال الزمن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:56 ص
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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شيماء مصطفى
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية يجب ألا يتكرر مرة أخرى، وينبغي إعادة النظر في قوانين المنظومات الدفاعية.

وأضاف "روحاني" اليوم، الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، أن من أسقطوا الطائرة الأوكرانية هم ذاتهم من ضمنوا أمن البلاد، مشددا على ضرورة محاكمة المسئولين عن إسقاط الطائرة بالشكل الذي يقنع العالم، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

وأشار إلى ضرورة أن يقدم المسئولون عن إسقاط الطائرة الأوكرانية اعتذارا للشعب الإيراني.

وأكد أن بلاده سترد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، وستعمل على ذلك مهما طال الزمن، مشيرا إلى أن استهداف قاعدة عين الأسد يعني أن طهران لن تستسلم أمام واشنطن وسترد على أي هجوم.
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