مكافحة الآفات وأمراض النبات للمحاصيل الشتوية.. ندوة بـ زراعة الإسماعيلية

عقد المهندس محمد جريش مدير عام مكافحة الآفات لمنطقة القناة وسيناء، والمهندس محمود عبد القادر مدير المكافحة بالإسماعيلية، ورؤساء أقسام المكافحة بالمراكز التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث خطة جهاز مكافحة الآفات لأشجار المانجو والنخيل وذبابتي الفاكهة والخوخ و الصدأ الأصفر في القمح وسوسة النخيل والمحاصيل الشتوية الأخرى .





وشدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بشأن فحص النباتات في مراحل عمرها المختلفة واكتشاف الاصابة مبكرا، مع ضرورة المرور اليومي على زراعات القمح والفول البلدي وبنجر السكر من مهندسي المكافحة مع توافر المبيدات الخاصة بالحشائش و الصدأ الأصفر وسوسة النخيل وبحث مشاكل المزارعين وحلها، وتقديم التوصيات الفنية والإرشادية لهم الاهتمام بإزالة الحشائش التى تتواجد على الترع والمصارف والمراوى والسكك الحديدية وحول زراعات القمح والمحاصيل الأخرى وكذلك داخل الحقول بكافة الوسائل المتاحة (العزيق - النقاوة اليدوية - بإستخدام المبيدات) حيث أنها عوائل لكثير من الآفات الحشرية والأمراض وإزالة الحشائش عريضة الأوراق للحد من الإصابة بالدودة القارضة، والاهتمام بالمصايد بكافة انوعها وقراءاتها وتدوين الملاحظات حيث انها ترمومتر لتواجد الآفات وكثافتها .





وأوضح "جريش" انه تم علاج اكثر من 80% من اشجار المانجو المصابة بمرض العفن الهبابي لتنفيذ المزارعين لتعليمات جهاز المكافحة الذي بذل جهد كبير من خلال عقد ندوات ، في جميع المراكز والجمعيات والقرى التابعة لمحافظة الإسماعيلية ، والتوعية بضرورة التقليم والتطويش وفتح قلب الشجرة وازالة الحشائش وخفض الرطوبة حول الاشجار وغسيل الاشجار بالصابون الزراعي والرش بالزيت المعني الموصى به والذي وفرته وزارة الزراعة بالسعر المدعم والمضمون.





وفيما يتعلق بالمكافحة الحيوية، أكد "جريش" على توافر المفترس الاكاروس للعنكبوت الأحمر المقاوم في الفراولة والفاصوليا وجميع انواع الخضر والمحاصيل البستانية له والذي تنتجه ادارة المكافحة المتكاملة بأبو صوير والذي أشادت به جميع الوفود الزائرة له متعددة الجنسيات وإمكانياته الهائلة في إنتاج المفترسات، مشددًا على ضرورة استخدامه مبكرا عند اكتشاف الإصابة بالعنكبوت الاحمر لانتاج غذاء صحي آمن خالي من المبيدات، وضرورة توعية المزارعين باستخدام المكافحة الحيوية.





كما تطرق الاجتماع الى استخدام كارت طفيل الترايكوجراما في علاج الافات التي تصيب دودة ثمار النخيل والزيتون حيث إ نه يوفر في رش المبيدات ونتائجه ممتازة ، ويوفر في الرش واستهلاك المبيدات، مع مراعاة استخدامه مبكرًا عند اكتشاف الإصابة .



