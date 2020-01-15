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أخبار العالم

هل باع سفير السودان السابق مبنى سفارة الخرطوم بـ جاردن سيتي.. تفاصيل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وجهت في الفترة الأخيرة اتهامات لمسئول سوداني ببيعه مبنى السفارة السودانية في القاهرة، بحي جاردن سيتي.

وكشف الوزير السوداني السابق ومندوب السودان بالجامعة العربية، كمال حسن علي، حقيقة بيعه مقر مبنى السفارة السودانية في مدينة حي جاردن سيتي بالقاهرة.

وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، نفى علي الاتهامات الموجهة إليه موضحا أن المبنى كان آيلا للسقوط وتم منع الصرف على صيانته منذ العام 1994م وأصبح غير مناسب وغير آمن للعمل به.

وأضاف أن القرار الذي اتخذ بالسعي لإعادة بنائه بتوجيه من وزارة الخارجية وتم شراء مبنى بديل لحين إعادة بناء السفارة.

وقال إنه بحسب توجيهات وزارة الخارجية، تم شراء مبنى بديل لحين إعادة بناء السفارة. مؤكدا ان الاتهامات ببيعه شققا تخص الوزارة غير صحيح.

وأضاف انه عمل على استكمال تسجيلها وإكمال اجراءات الملكية وأنه يمكن التحقق من ذلك.

وتابع أن فترته في القاهرة شهدت شراء عمارة بالقاهرة من ثمانية طوابق لتكون مبنىً بديلًا للسفارة كما تم شراء مبنى للنشاط الثقافي والاجتماعي للجالية السودانية يتكون من طابق مساحته ألف متر مربع وشراء شقة في أسوان لتكون مقرًا للجالية مؤكدًا أن كل هذه العقارات مسجلة بإسم جمهورية السودان.

وقال كمال ان مزاعم طرده من جانب الحكومة المصرية إبان رئاسته للبعثة يدحضها الاحتفالات التي تمت تكريمًا ووداعًا له والتي تجاوزت 15 احتفالًا من الأجهزة والنخب المصرية وكذلك وجوده حتى الآن بالقاهرة.
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