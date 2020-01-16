AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استجابة لـ أحمد موسى: «الصحة» تعتذر لمصابي الوزارة من أطباء المنيا

الخميس 16/يناير/2020 - 02:42 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
بعد انفعال الإعلامي أحمد موسى، بسبب عدم زيارة وزيرة الصحة لمصابي حادث الكريمات، قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بزيارة المصابين بمستشفى وادى النيل.

وقدمت الوزيرة، اعتذارًا إلى المصابين لعدم تواجدها معهم منذ الصباح؛ نظرًا لحجزها منذ مساء الثلاثاء في مستشفي وادي النيل، وقالت الوزيرة إنها ستعود مرة ثانية لاستكمال علاجها بوادي النيل بناء على نصيحة الأطباء.

وكان انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، قائلًا "فوجئت بأن وزيرة الصحة تخرج حاليا بـ نعى ضحايا الحادث على الرغم من أن الحادثة من الصباح، ولماذا لم تتحرك الوزيرة لمتابعة حالة الضحايا والمصابين في حادث الكريمات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه قائلًا "في إيه أهم لدى وزيرة الصحة من الناس اللي ماتت، وتعامل وزيرة الصحة مع حادث ميكروباص الأطباء غير معقول".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: نقابة الأطباء اعترضت على قرار وزيرة الصحة بشأن الزمالة.. فيديو

الصحة: مستعدون للجلوس مع نقابة الأطباء للحديث عن تدريب الأطباء. فيديو

قرار اتحاد الكرة ظالم.. أحمد موسى ينفعل بسبب إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

الأطباء.. وزيرة الصحة تماطل في لقائنا.. وتتحجج باجتماعات الحكومة المعروفة.. ونظام التكليف الجديد مصيره مجهول..10 توصيات باجتماع الشباب

أحمد موسى: من طلبوا سحب الثقة من وزيرة الصحة في البرلمان لم يحضروا الجلسة.. فيديو

بسبب حادث ميكروباص الأطباء.. أحمد موسى ينفعل ويوجه رسالة إلى وزيرة الصحة.. فيديو

ترشيحاتنا

منى جمال عبد الناصر: بكيت من فرحتي بافتتاح قاعدة برنيس يوم ذكرى الزعيم.. فيديو

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة.. الإفتاء توضح..فيديو

تعرض مواطن للسرقة أعلى الطريق الدائري ..شاهد

بعد تعديل موعد أمم أفريقيا 2021 .. ليفربول فى ورطة بسبب محمد صلاح ومانى وكيتا.. تفاصيل

ننتظر المزيد من كهربا.. تعليق سيد عبد الحفيظ على مباراتي الأهلي والزمالك

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور