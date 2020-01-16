استجابة لـ أحمد موسى: «الصحة» تعتذر لمصابي الوزارة من أطباء المنيا

بعد انفعال الإعلامي أحمد موسى، بسبب عدم زيارة وزيرة الصحة لمصابي حادث الكريمات، قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بزيارة المصابين بمستشفى وادى النيل.





وقدمت الوزيرة، اعتذارًا إلى المصابين لعدم تواجدها معهم منذ الصباح؛ نظرًا لحجزها منذ مساء الثلاثاء في مستشفي وادي النيل، وقالت الوزيرة إنها ستعود مرة ثانية لاستكمال علاجها بوادي النيل بناء على نصيحة الأطباء.





وكان انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، قائلًا "فوجئت بأن وزيرة الصحة تخرج حاليا بـ نعى ضحايا الحادث على الرغم من أن الحادثة من الصباح، ولماذا لم تتحرك الوزيرة لمتابعة حالة الضحايا والمصابين في حادث الكريمات".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه قائلًا "في إيه أهم لدى وزيرة الصحة من الناس اللي ماتت، وتعامل وزيرة الصحة مع حادث ميكروباص الأطباء غير معقول".