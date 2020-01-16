AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الكونغو تطلب من مصر الاستثمار في توليد الكهرباء والمشروعات الزراعية لديها

الخميس 16/يناير/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع جوليان بالوكو كاهونجايا وزير الصناعة بالكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والكونغو في ظل المقومات والامكانات الكبيرة بالبلدين ووفرة الموارد الزراعية والتعدينية التي تؤهل لقيام عدد كبير من المشروعات الصناعية المشتركة بمصر والكونغو.

حضر اللقاء المهندس احمد طه مساعد اول وزيرة التجارة والصناعة واحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري و ندوكو بواتو سفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وقالت الوزيرة ان اللقاء تناول امكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية المتطورة للصناعة الكونغولية خاصة فيما يتعلق بانشاء المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، مشيرةً الى ان هناك فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى والتعدين والطاقة وصناعة الكابلات .

ولفتت جامع الى ان اللقاء استعرض المقومات الصناعية والاستثمارية المتاحة بالبلدين وتحديد فرص التعاون الاقتصادي المشترك للعمل خلال المرحلة المقبلة على انشاء مزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات.

واشارت وزيرة التجارة والصناعة الى اهمية الاستفادة من التجارب الاستثمارية المصرية بالسوق الكونغولي في توسيع العمل المشترك وبدء مشروعات جديدة بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصري، لافتةً الى استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للكوادر الكونغولية لسد احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المؤهلة.

وأكد جوليان بالوكو كاهونجايا وزير الصناعة الكونغولي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا الى ان ملف التنمية الصناعية يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف كاهونجايا -ان زيارته للقاهرة برفقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكونغولي على راس وفد رفيع المستوى من الحكومة الكونغولية - تستهدف بحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التصنيع والاتصالات خاصة في ظل الخبرات المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذة المجالات

ولفت الى حرص القيادة السياسية بالكونغو على اعادة بناء قطاعات الزراعة والصناعة الكونغولية خاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي والامني الذي تشهدها البلاد مؤخرًا والتي تمثل رسالة ثقة لدوائر الاعمال العالمية للمشاركة في مشروعات صناعية قائمة على الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة .

واشار الى ان هناك فرص كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية كونغولية مشتركة في المجال الزراعي خاصة أن الكونغو تمتلك ما يقارب من 80 مليون فدان من الاراضي الصالحة للزراعة كما انها تستورد بنحو 1.5 مليار دولار حاصلات زراعية سنويًا، لافتا الى امكانية استقدام شركات مصرية عاملة في مجال انشاء المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة لتدشين عدد من المشروعات بالكونغو خلال المرحلة المقبلة خاصة وان مصر لديها خبرات كبيرة في هذا المجال.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة أيضا لانشاء مشروعات مصرية كونغولية مشتركة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية لتوفير الكهرباء للمواطنين وللقطاع الصناعى .
Advertisements

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

الطبيبة راعوس.. فقدت جنينها بحادث الكريمات ورافقت زميلة دراستها آمنة في مستشفى ناصر

استقالات جماعية لـ فريق الدفاع عن كارلوس غصن

أمطار غزيرة تضرب مدينة براني في مطروح .. شاهد

هل يلزم الوضوء بمجرد الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة؟.. الإفتاء ترد

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

AdvertisementS

كلام نهائي.. أحمد مرتضى منصور: لن نلعب السوبر الأفريقي

قاضية قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تخرج عن صمتها لأول مرة.. ماذا قالت

ني ني ني.. كهربا يعلق على تألقه مع الأهلي أمام طنطا

ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر حتى السبت

بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي

اخبار الفن.. العمر الحقيقي لـ ياسمين عبد العزيز.. تعليق صادم لـ أحمد فهمي على هنا الزاهد.. تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة قتيل نانسي عجرم

اخبار الرياضة.. الكاف يحسم مصير نقل مباراة الهلال والأهلي خارج السودان.. موعد ظهور أليو بادجي مع المارد الأحمر

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

العثور على أشلاء جثة شاب في حقيبة.. والسر في شريط فيديو

العزاء بالكنيسة اليوم.. وزيرة الصحة تخطئ وتقرر سفر عائلة الطبيبة المتوفاة سماح صليب لأداء الحج

غيروا المدافعين.. رسالة خالد بيومي لـ أندية الدوري وهجوم الأهلي كلمة السر

كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيات ليون 2020 seat leon.. صور

سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها