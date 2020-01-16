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مرأة

هنفطر إيه.. فول وطعمية بطريقة غير تقليدية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:50 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين
تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

فول إسكندرانى للشيف نجلاء الشرشابى

- فول مدمس
- زيت
- بصل
- طماطم
- كمون
- ملح
- فلفل أحمر حار
- طحينة
- بقدونس
- عصير ليمون

طريقة تحضير فول إسكندرانى:-

- سخني الزيت على النار ثم شوحي فيه البصل حتى يسخن

- ضعي الفول على النار ثم ضيفي إليه الطماطم مكعبات ورشة كمون و ملح وملعقتين طحينة وبقدونس مقطع ناعم وعصير ليمون و الفلفل الحار.

- امزجي الخليط جيدا ثم يقدم.

طعمية بالحمص للشيف إلهام فتحى:

مكونات عجينة الطعمية:
- حمص منقوع
- بصل مقطع
- ملعقة صغيرة ثوم مهروس
- ملعقة صغيرة كزبرة
-ملعقة صغيرة كمون
- نصف ملعقة فلفل أسود
- 3 ملاعق كبيرة دقيق
- 3 ملاعق كبيرة بقدونس
- ملعقة كبيرة عصير ليمون
- زيت للقلى

طريقة التحضير:
- في إناء الطعام، ضعي الحمص، البصل، الثوم والبقدونس ثم اهرسي المكونات جيدًا.
- وزعي الخليط في وعاء ثم اسكبي عصير الليمون الحامض.
- ضعى الملح، بودرة الكزبرة، الكمون والفلفل الأسود ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.
- حمي زيت غزير في طاسة على النار، شكلي خليط الطعمية الى كرات صغيرة ثم انزليها في الزيت واتركيها حتى تنضج وتتحمر.
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