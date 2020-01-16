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صدى البلد يرصد توقعات جوائز حفل الأوسكار الـ92.. خواكين فينيكس الأفضل بفيلم Joker.. وعودة براد بيت لمنصات التتويج

الخميس 16/يناير/2020 - 01:59 م
براج بيت و خواكين
براج بيت و خواكين فينيكس
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شروق ابراهيم
يعيش عشاق السينما العالمية حول العالم حالة من التأهب والانتظار لحفل توزيع حفل الأوسكار في نسخته الـ 92، المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل بمسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

وبعد أيام من إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز حفل الأوسكار، بدأت التوقعات حول الفائزين من أفلام أو نجوم ونجمات هوليوود تخرج إلى النور، وفقا لرؤية نقاد عالميين.

جائزة أفضل فيلم
Once Upon a Time in Hollywood

الأفلام المنافسة:
The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari

جائزة أفضل مخرج
بونغ جون هو عن The Paratise

المنافسون:
Joker
تود فيليبس

The Irishman
مارتن سكورسيزي

1917
سام ميديز

Once upon a time in Hollywood
كوينتين تارانتينو

جائزة أفضل ممثل
خواكين فينيكس عن فيلم Joker

المنافسون:
أنطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY
ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
آدم درايفر - MARRIAGE STORY
جوناثان برايس - THE TWO POPES

جائزة أفضل ممثلة
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy

المنافسات:
Marriage story
سكارليت جوهانسون
Little women
سيرشا رونان
Bombshell
تشارليز ثيرون
Harriet
كاثينا اريفو

جائزة أفضل ممثل دور ثان
براد بيت عن فيلم Once Upon a time in Hollywood

المنافسون:
A beautiful day in heaven
توم هانكس
The two popes
أنتوني هوبكينز
The Irishman
ال باتشينو
The Irish man
جو بيسكي

أفضل ممثلة دور ثان
لورا ديرن عن Marriage story

المنافسات:
ريتشارد جويل عن Kathy Bates
سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit
فلورنسا بف عن Little Women
مارجوت روبي عن Bombshell

جائزة أفضل سيناريو مقتبس
فيلم Little women

الأفلام المنافسة:
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
The two popes

جائزة أفضل سيناريو أصلي
Once upon a time in Hollywood

الأفلام المنافسة:
Knives out
Marriage story
1917
Paratise

أفضل تصوير سينمائي
فيلم 1917

الأفلام المنافسة:
The Irishman
Joker
The Lighthouse
Once Upon a Time in Hollywood

جائزة أفضل أزياء
Little women

الأفلام المنافسة:
“The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Once Upon a Time in Hollywood

أفضل مونتاج
فيلم Ford V Ferrari

الأفلام المنافسة:
The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Parasite”

أفضل مكياج وتصفيف شعر
فيلم Maleficent: Mistress of Evil

الأفلام المنافسة:
Bombshell
“Joker”
“Judy”
1917

أفضل فيلم كارتوني
“Toy Story 4

الأفلام المنافسة
How to Train Your Dragon
I Lost My Body
Klaus
Missing Link

أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية
Paratise

الأفلام المنافسة
“Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”
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