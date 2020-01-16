صدى البلد يرصد توقعات جوائز حفل الأوسكار الـ92.. خواكين فينيكس الأفضل بفيلم Joker.. وعودة براد بيت لمنصات التتويج

يعيش عشاق السينما العالمية حول العالم حالة من التأهب والانتظار لحفل توزيع حفل الأوسكار في نسخته الـ 92، المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل بمسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.
وبعد أيام من إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز حفل الأوسكار، بدأت التوقعات حول الفائزين من أفلام أو نجوم ونجمات هوليوود تخرج إلى النور، وفقا لرؤية نقاد عالميين.
جائزة أفضل فيلم
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari
جائزة أفضل مخرج
The Irishman
مارتن سكورسيزي
1917
سام ميديز
Once upon a time in Hollywood
كوينتين تارانتينو
جائزة أفضل ممثل
خواكين فينيكس عن فيلم Joker
ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
آدم درايفر - MARRIAGE STORY
جوناثان برايس - THE TWO POPES
جائزة أفضل ممثلة
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy
المنافسات:
Marriage story
سكارليت جوهانسون
Little women
سيرشا رونان
Bombshell
تشارليز ثيرون
Harriet
كاثينا اريفو
جائزة أفضل ممثل دور ثان
براد بيت عن فيلم Once Upon a time in Hollywood
توم هانكس
The two popes
أنتوني هوبكينز
The Irishman
ال باتشينو
The Irish man
جو بيسكي
أفضل ممثلة دور ثان
لورا ديرن عن Marriage story
سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit
فلورنسا بف عن Little Women
مارجوت روبي عن Bombshell
جائزة أفضل سيناريو مقتبس
فيلم Little women
Jojo Rabbit
Joker
The two popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي
Once upon a time in Hollywood
Marriage story
1917
Paratise
أفضل تصوير سينمائي
فيلم 1917
Joker
The Lighthouse
Once Upon a Time in Hollywood
جائزة أفضل أزياء
“The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
أفضل مونتاج
فيلم Ford V Ferrari
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Parasite”
أفضل مكياج وتصفيف شعر
فيلم Maleficent: Mistress of Evil
“Joker”
“Judy”
1917
أفضل فيلم كارتوني
“Toy Story 4
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية
“Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”
وبعد أيام من إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز حفل الأوسكار، بدأت التوقعات حول الفائزين من أفلام أو نجوم ونجمات هوليوود تخرج إلى النور، وفقا لرؤية نقاد عالميين.
جائزة أفضل فيلم
Once Upon a Time in Hollywood
الأفلام المنافسة:The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari
جائزة أفضل مخرج
بونغ جون هو عن The Paratise
المنافسون:Joker
تود فيليبس
The Irishman
مارتن سكورسيزي
1917
سام ميديز
Once upon a time in Hollywood
كوينتين تارانتينو
جائزة أفضل ممثل
خواكين فينيكس عن فيلم Joker
المنافسون:أنطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY
ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
آدم درايفر - MARRIAGE STORY
جوناثان برايس - THE TWO POPES
جائزة أفضل ممثلة
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy
المنافسات:
Marriage story
سكارليت جوهانسون
Little women
سيرشا رونان
Bombshell
تشارليز ثيرون
Harriet
كاثينا اريفو
جائزة أفضل ممثل دور ثان
براد بيت عن فيلم Once Upon a time in Hollywood
المنافسون:A beautiful day in heaven
توم هانكس
The two popes
أنتوني هوبكينز
The Irishman
ال باتشينو
The Irish man
جو بيسكي
أفضل ممثلة دور ثان
لورا ديرن عن Marriage story
المنافسات:ريتشارد جويل عن Kathy Bates
سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit
فلورنسا بف عن Little Women
مارجوت روبي عن Bombshell
جائزة أفضل سيناريو مقتبس
فيلم Little women
الأفلام المنافسة:The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
The two popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي
Once upon a time in Hollywood
الأفلام المنافسة:Knives out
Marriage story
1917
Paratise
أفضل تصوير سينمائي
فيلم 1917
الأفلام المنافسة:The Irishman
Joker
The Lighthouse
Once Upon a Time in Hollywood
جائزة أفضل أزياء
Little women
الأفلام المنافسة:
“The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Once Upon a Time in Hollywood
أفضل مونتاج
فيلم Ford V Ferrari
الأفلام المنافسة:The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Parasite”
أفضل مكياج وتصفيف شعر
فيلم Maleficent: Mistress of Evil
الأفلام المنافسة:Bombshell
“Joker”
“Judy”
1917
أفضل فيلم كارتوني
“Toy Story 4
الأفلام المنافسةHow to Train Your Dragon
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية
Paratise
الأفلام المنافسة
“Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”