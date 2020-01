صدى البلد يرصد توقعات جوائز حفل الأوسكار الـ92.. خواكين فينيكس الأفضل بفيلم Joker.. وعودة براد بيت لمنصات التتويج

جائزة أفضل فيلم

يعيش عشاق السينما العالمية حول العالم حالة من التأهب والانتظار لحفل توزيع حفل الأوسكار في نسخته الـ 92، المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل بمسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.وبعد أيام من إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز حفل الأوسكار، بدأت التوقعات حول الفائزين من أفلام أو نجوم ونجمات هوليوود تخرج إلى النور، وفقا لرؤية نقاد عالميين.The IrishmanJojo rabbitJokerLittle womenMarriage story1917ParatiseFord v FerrariJokerThe Irishmanمارتن سكورسيزي1917سام ميديزOnce upon a time in Hollywoodكوينتين تارانتينوخواكين فينيكس عن فيلم Jokerأنطونيو بانديراس - PAIN AND GLORYليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOODآدم درايفر - MARRIAGE STORYجوناثان برايس - THE TWO POPESرينيه زيلوجر عن فيلم Judyالمنافسات:Marriage storyسكارليت جوهانسونLittle womenسيرشا رونانBombshellتشارليز ثيرونHarrietكاثينا اريفوبراد بيت عن فيلم Once Upon a time in HollywoodA beautiful day in heavenتوم هانكسThe two popesأنتوني هوبكينزThe Irishmanال باتشينوThe Irish manجو بيسكيلورا ديرن عن Marriage storyريتشارد جويل عن Kathy Batesسكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbitفلورنسا بف عن Little Womenمارجوت روبي عن Bombshellفيلم Little womenThe IrishmanJojo RabbitJokerThe two popesOnce upon a time in HollywoodKnives outMarriage story1917Paratiseفيلم 1917The IrishmanJokerThe LighthouseOnce Upon a Time in Hollywoodالأفلام المنافسة:“The Irishman”“Jojo Rabbit”“Joker”فيلم Ford V FerrariThe Irishman”“Jojo Rabbit”“Joker”“Parasite”فيلم Maleficent: Mistress of EvilBombshell“Joker”“Judy”1917“Toy Story 4How to Train Your DragonI Lost My BodyKlausMissing Linkالأفلام المنافسة“Corpus Christi”“Honeyland”“Les Miserables”“Pain and Glory”