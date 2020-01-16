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رياضة

تعديل مواعيد مباريات الدوري بعد إعلان الاتحادين الافريقي والعربي جدولا جديدا

الخميس 16/يناير/2020 - 07:43 م
مباراة الأهلي وانبي
مباراة الأهلي وانبي
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يسرى غازى
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز .

جاء ذلك بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

الجولة 15:
الاسماعيلي والإنتاج الحربي : 5 مساء الخميس 30 يناير بستاد الإسماعيلية.
الاتحاد السكندري وسموحة : 7:30 مساء الخميس 30 يناير بستاد الأسكندرية.

الجولة 16:
أسوان والإسماعيلي : 2:30 بعد ظهر الاثنين 3 فبراير بستاد أسوان.
الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري: 5 مساء الاثنين 3 فبراير بستاد السلام.

كما قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.

فيما تقرر اقامة مباراة اف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة بعد أن خلى اليوم نفسه من عدة مباريات نتيجة تحريك مواعيدها، ولاتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة مباراتي ذلك اليوم (اف سي مصر وبيراميدز / المصري والجونة)


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