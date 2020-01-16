من نيويورك .. بيلوسي امرأة أمريكا الحديدية





أصبح اسم نانسي بيلوسي حديث وسائل الاعلام الامريكية والعالمية منذ أن طالبت بعزل ومحاكمة دونالد ترامب بتهمة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية القادمة والمزمع إجراؤها خلال العام الجاري 2020 م وذلك عن طريق تزوير حقائق حول منافسه المرتقب جو بايدن بمساعدة أوكرانية .. نانسي بيلوسي سياسية أمريكية شغلت منصب رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يناير عام 2019 م وسبق لها أن تولت رئاسة مجلس النواب مرتين وهي الآن في فترتها السابعة عشرة كعضو في مجلس النواب الامريكي. عملت أيضا رئيسا للاقلية الديمقراطية في مجلس النواب مرتين وزعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي وممثلة لولاية كاليفورنيا بالمجلس ..





توليها كل هذه المناصب جعلها سياسية محنكة وتجعل من مواجهتها لترامب وتهديداتها له محل قلق للجمهوريين ولترامب نفسه وأن تستحق لقب امرأة أمريكا الحديدية عن جدارة. وقضية ترامب ليست القضية الأولى التي تُسبِّب فيها بيلوسي إزعاجًا للقادة السياسيين، فلطالما كانت حاضرة في حروب الديمقراطيين والجمهوريين التي اتخذت من مجلس النواب ساحة لها .. وها هي توقع على بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الذي سيبدأ إجراءات المحاكمة الأسبوع القادم غالبا يوم الثلاثاء القادم ..وذلك عقب توقيع نانسي بيلوسي القرار الاتهامي بحق ترامب وأحالته إلى مجلس الشيوخ استعدادًا لبدء المحاكمة البرلمانية التي تهدف لعزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الامريكية وبذلك تكون بيلوسي بحق شوكة في حلق الجمهوريين وفي حلق ترامب نفسه وسنرى ماستؤدي اليه المحاكمة خلال الأيام القادمة هل هو عزل بحق لرئيس أقوى دولة في العالم أم مجرد زوبعة في فنجان وستكون مجرد محاكمة شغلت الرأي العام الأمريكي .. وهو أمر حدث من قبل وتحديدا في عام 1999 م عندما تمت محاكمة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون وتمت تبرئته وقتها في قضية مونيكا لوينسكي ذات الرداء الأزرق والبقعة الشهيرة .. وتلك قصة أخرى وللحديث بقية .. والله المستعان ..





هي الشخصية الثالثة في هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تُشكِّل تهديدًا مباشرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن أصرَّت على فتح تحقيقات قد تؤدي إلى عزله من منصبه.. إذن مَن هي نانسي بيلوسي ؟ أو من يُطلقون عليها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بالمرأة الحديدة ؟.