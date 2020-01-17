مسئول أوكراني يكشف كيف جمعت إيران حطام الطائرة المنكوبة

قال مدير معهد كييف لأبحاث الطب الشرعي، ألكسندر روفين، إن الأجهزة الإيرانية جمعت حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، بالجرافات.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن روفين، الذي شارك في أعمال اللجنة الأوكرانية في موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران قوله: "أتاحوا لنا فرصة رؤية حطام الطائرة. قالوا إنها موجودة في مربض خاص، وهناك تبين أنهم كوموا الحطام بعد تجميعه بالجرافات، ولم نتمكن من رؤية أي شيء بشكل واضح".



وأكد روفين أن الجانب الإيراني، لم يمنح أفراد فريقه الوقت الكافي لدراسة الحطام بشكل دقيق.



وأصدر وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وأفغانستان والسويد وأوكرانيا، بيانا، عقب اجتماع في المفوضية العليا الكندية في ساحة الطرف الأغر، طالبوا فيه بأن تقبل طهران تحمل "المسئولية كاملة" وأن تدفع تعويضا لعائلات الضحايا.



وتوفى جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، عندما تم إسقاطها بالصواريخ الباليستية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران في 8 يناير.