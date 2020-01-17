رئيس النواب خلال مشاركته في مؤتمر جنيف لمكافحة الإرهاب يحذر من حروب الوكالة وظاهرة نقل المقاتلين الأجانب.. ويطالب بتعويض عن الدول المتضررة.. صور

تصريحات عبد العال من جنيف:

مسئولية قانونية على الدول الناقلة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب

الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفا ومرئيا على مستوى العالم

يجب أن يكون للاتحاد البرلماني الدولي موقف من الحروب الإرهابية

لدينا تخوفات مشروعة من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب





شارك الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس الخميس، في فاعليات اليوم الأول للاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقد على مدار يومين، بمقر الاتحاد البرلمانى الدولى فى العاصمة السويسرية جنيف.





وأجرى "عبدالعال"، عدة مداخلات أمام الاجتماع أشار فيها إلى أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى أخر ، مشيرًا إلى أن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفًا ومرئيا في كثير من الأماكن في العالم، مؤكدًا أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكون له موقف من ذلك.





وأشار رئيس النواب، إلى أن هناك تخوف مشروعا من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعدة بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها عدم استقرار، وهذا ما تحذر منه مصر وستقف ضده، مشددًا على أن أية دولة ستشارك في عملية النقل تقع عليها مسئولية قانونية في هذا الشأن ويمكن الرجوع عليها بالتعويض للأضرار وإثبات علاقة الدولة المساعدة بعملية النقل سهل الإثبات .





وأكد أن هناك أربعة أركان لأية استراتيجيه ناجحه لمواجهة الإرهاب، يتمثل أولها: فى فهم الأسباب والظروف المؤدية للإرهاب، وثانيها هو المواجهة على الأرض من خلال قوات مكافحة الإرهاب المدربة والمجهزة ، ويأتى الركن الثالث داعمًا من خلال التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات ، ورابع هذه الأركان هو احترام حقوق الإنسان ودعم الضحايا .





وخلال الاجتماع ناقش أعضاء الفريق الاستشارى رفيع المستوى عددًا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، حيث تم إقرار جدول الأعمال، واستعراض واعتماد تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشارى الذي عقد في بلجراد، صربيا في أكتوبر 2019، حيث ضم التقرير ما أكده المجتمعون على أهمية عمل الفريق الاستشاري رفيع المستوى باعتبار أن الإرهاب أهم التحديات الرئيسية التي تواجه العالم اليوم وما للبرلمانات من دور حاسم في منع الإرهاب من خلال ترجمة القرارات الدولية إلى قوانين وطنية ، بالإضافة إلى ما قدمه أعضاء الفريق من تقارير عن المؤتمرات الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ، الخاصة بالإرهاب،والتي عقدت في عدد من الدول منها مصر، مؤتمر الأقصر فبراير 2019 ،وشمل التقرير أيضًا ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الرابع من توفير منصة على شبكة الانترنت تكون بمثابة مستودع للتشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية .





كما ناقش الاجتماع ولاية وأساليب عمل الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب، والعلاقات بين الفريق، بوصفه النقطة المحورية البرلمانية العالمية للأنشطة البرلمانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.





جدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال يتمتع بعضوية الفريق الاستشارى منذ عام 2017 -ممثلًا عن المجموعة العربية بالاتحاد- وهو العام الذى شهد إنشاء الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب كأحد أهم أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد، ويضم فى عضويته 23 عضوًا ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين فى العام.



