بقيادة تشافي.. السد يتوج بـ كأس قطر على حساب الدحيل.. فيديو

توج فريق السد، بلقب بطولة كأس قطر لكرة القدم، بعد الفوز على الدحيل بنتيجة 4-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب جاسم بن حمد.



وسجل لـ"السد" بغداد بونجاح "هدفين" في الدقيقتين 21 و45، و"نام تاي هي" و"أكرم عفيف" من ضربتي جزاء في الدقيقتين 5 و71.



وقدم السد عرضا رائعا وكان الأفضل على مدار الشوطين وسجل رباعية وكان بإمكان زيادة غلته لولا تسرع اللاعبين في إنهاء بعض الهجمات.



وفي المقابل لم يظهر الدحيل بمستواه المعهود وكان في أقل حالاته، واستحق تلك الخسارة الكبيرة رغم أنه لعب بقوته الضاربة بقيادة ماريو ماندزوكيتش والمساكني والمعز علي وإديملسون، ومهدي بن عطية.



وشهدت المباراة تألقا كبيرا من جانب بغداد بونجاح الذي سجل هدفين وكذلك أكرم عفيف ونام تاي هي.



وهذا اللقب هو الثاني للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بعد الفوز بكأس السوبر في مطلع الموسم على حساب الدحيل أيضا.



وهو الثاني في مسيرته التدريبية مع السد ويأتي بعد رفضه عرضا لتدريب برشلونة الإسباني خلفا لإرنستو فالفيردي، حيث طالب بتأجيل الأمر لنهاية الموسم.