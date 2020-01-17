مصطفى بكري: جمال عبد الناصر يعيش في الذاكرة إلى الأبد

عقب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الاحتفال بالذكرى الـ102 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قائلًا: "عبدالناصر لم ولن يُنسي، وسيعيش في الذاكرة إلى الأبد"، مشيرا إلى أن مئات المواطنين ما زالوا يتذكرون الرئيس الراحل.



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنها ذكرى غالية على القلب، فهو "عبدالناصر" الوطني صاحب المشروع القومي والعربي، والداعم لحركات التحرر.



وتابع عضو مجلس النواب: "عبدالناصر ناضل حتى آخر لحظة في عمره دفاعا عن فلسطين، وكل جزء في الأراضى العربية".



