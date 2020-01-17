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رياضة

النصر يتوج بكأس الخليج العربي على حساب أهلي دبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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عمر سلامة
احتضن ملعب “زعبيل” الخاص بنادي الوصل مساء اليوم الجمعة، مواجهة من العيار الثقيل بين نادي النصر ونظيره شباب الأهلى دبي في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

وحسم نادي النصر الإماراتي، نهائي كأس الخليج العربي على حساب نادي شباب الأهلي، متفوقًا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وأشعل المهاجم الإسباني “ألفارو نيجريديو” نهائي كأس الخليج العربي، ما بين ناديه النصر وشباب الأهلي، بعد تسجيله بعد ثوانٍ من البداية.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي السابق بعد 12 ثانية فقط من صافرة انطلاقة المواجهة، حتى قبل أن تنتقل الكاميرا الرئيسية لبث المباراة.

وبعد البداية النارية للمباراة من المنتظر أن يكون النهائي مثيرًا على كافة الأصعدة، بين الفريقين الأفضل في البطولة.

وسرعان ما عاد شباب الأهلي في النتيجة، بعد هدف من رأسية سجله “يوسف جابر”، قبل مرور أول ربع ساعة من البداية، حسم به المباراة للعميد.

وجدير بالذكر ان النصر التقى شباب الأهلي دبي في 58 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي الانتصار في 30 مواجهات مقابل 18 خسارة و10 تعادلات.
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