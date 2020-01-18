AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

يأخذ راتبا شهريا دون أن يقوم بعمل.. وأمين الفتوى: ليس حراما بهذه الحالة

السبت 18/يناير/2020 - 10:01 ص
حكم أخذ أجرد دون
حكم أخذ أجرد دون أداء عمل
Advertisements
أمل فوزي
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أخذ الأجرة أو الراتب الشهري على عمل لم يقم به الشخص، منوهًا بأن هذا المال لا يكون حرامًا ولا حرج فيه بهذه الحالة فقط.

وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «إذا كان الشخص يعمل خارج البلاد، وكفيله يقوم بأداء عمله حيث إنه وظفه في مكان حكومي، على أن يتقاضى الشخص راتبه دون أن يؤدي أي عمل ولا حتى يذهب إلى هذا العمل، فما حكم أخذ أجر عن عمل لم أقم به؟»، أن الأجر يكون في مقابل العمل.

وأضاف أنه في هذا الأمر يتم الرجوع كذلك إلى نظام العمل داخل الدولة فإذا لم يسمح بذلك فهو مال حرام وباطل، وإذا كانت هناك ما يسمح به بأى مسوغ فهنا يكون لا حرج فيه بناء على قوانين الدولة، منوهًا بأن أن الإسلام يحث على العمل وأخذ الأجرة في مقابل هذا العمل من أجل تعمير وبناء هذا الكون.

وأشار إلى أن الموظفين والعاملين هم أُجَرَاءُ لأوقات معينة على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ من وقتهم ما يؤثر على جودة أدائهم في عملهم. 

وتابع: ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت،وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه؛ فإذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا وعُرْفًا، والمؤمنون على شروطهم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم العمل في البنوك الإسلامية .. الإفتاء توضح | فيديو

حكم أخذ أجرة على قراءة القرآن في المآتم والحفلات

هذا التصرف من أسوأ المعاصي .. الإفتاء تكشف عنه

حكم تقاضي العامل أجرا كاملا رغم حصوله على إجازة مرضي

هل يجوز أن يوقع الموظف لزميله في إجازته ؟

حكم أكل طعام من اشتمل ماله على الحرام | الأزهر يجيب

ترشيحاتنا

هجرها النوم في القصر.. سر قرار ميجان وهاري بالهروب من القيود الملكية

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقالة يوميا؟

بعد افتتاحه بساعات.. «الداخلية الكويتية» تغلق معرضا لفنانة تشكيلية

أحمد شوبير: صالح جمعة مش صالح وظلم نفسه.. شاهد

أبوريدة ومجاهد متحكمان.. نائب رئيس الاتحاد السابق: بند تضارب المصالح اسمه قانون شوبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

لكل اسم حكاية.. القصر الأحمر بالمنصورة بناه دبور وسكنه إسكندر باشا

بملابس ملفتة.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها