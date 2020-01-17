أخبار النادي الأهلي.. بادجي يفاجئ الجميع.. وهذا اللاعب جاهز للمقاولون العرب

مفاجأة في غياب صالح جمعة عن مران الأهلي لـ 4 أيام
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة غياب صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول، 4 أيام عن مران النادي الأهلي بدون إذن الجهاز الفني.
محمد فضل الله يكشف أحقية تقديم الأهلي شكوى ضد الجبلاية بـ الفيفا.. تفاصيل
فجر الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية مفاجآة من العيار الثقيل بشأن أحقية النادي الأهلي تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" استنادا إلى الإخلال بشروط الدورى الممتاز.
دروجبا السنغال .. لقطات من أول يوم لـ بادجي في الأهلي .. فيديو وصور
ظهر الوافد الجديد للنادي الأهلي السنغالي اليو بادجي، في القلعة الحمراء اليوم الجمعة ليسجل اول ظهور له داخل النادي الأهلي وذلك عقب الاعلان الرسمي عن الصفقة أمس.
نقلة مهمة في مستقبلي.. أول تعليق لـ اليو بادجي بعد انضمامه للأهلي
ظهر السنغالي اليو بادجي، لاعب النادي الأهلي الجديد، للمرة الأولى في مقر النادي الأهلي بالتتش اليوم الجمعة وذلك عقب الاعلان رسميا عن اتمام الصفقة امس الخميس.
الأهلي يعلن جاهزية محمود متولي لمباراة المقاولون العرب
شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته.
الظهور الأول للدبابة السنغالية في مران الأهلي.. شاهد
شارك السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في التدريبات على ملعب التتش، بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي لمدة 4 سنوات ونصف، وظهوره اليوم في مقر النادي بالجزيرة.
سيد عبدالحفيظ يجتمع بمعلول في التتش
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش
فاجئ السنغالي إليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا الجميع بظهوره ببدلة في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء.