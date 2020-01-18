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أخبار العالم

رئيس إرهابي وحاسب على كلامك.. تراشق بين ترامب وخامنئي بالفارسية والإنجليزية

السبت 18/يناير/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تراشق وتلاسن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشد الأعلي الإيراني على خامئني، حيث وصل إلى التراشق بينهما بالانجليرية والفارسية.

 وجاء رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، على تصريحات مرشد إيران، علي خامنئي، التي وصف فيها الأول بأنه إرهابي، حيث قال ترامب إن على خامنئي أن "ينتبه بشدة إلى كلماته".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ما يسمى بالمرشد الأعلى في إيران، قال أشياء بذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا"، مضيفا: "اقتصادهم في حالة انهيار، وشعبهم يُعاني. يجب عليه أن يكون حذرا جدا مع كلماته!". 

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، شن هجومًا لاذعًا على ترامب، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها وسط حشود بمصلى الإمام الخميني، وذلك لأول مرة منذ عام 2012.

وقال خامنئي إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس قُتلا "بأمر من الرئيس الإرهابي ترامب".

ووصف خامنئي، ترامب بـ "المهرج" الذي يتظاهر بدعم الشعب الإيراني، ولكنه سيخونه بعد ذلك ويضع خنجره السام في ظهرهم.

وأشار إلى أن خروج حشود في جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، يدل على أن الإيرانيين يدعمون النظام وقياداته.

وكانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي حينئذ باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
رئيس إرهابي وحاسب على كلامك.. تراشق بين ترامب وخامنئي بالفارسية والإنجليزية
رئيس إرهابي وحاسب على كلامك.. تراشق بين ترامب وخامنئي بالفارسية والإنجليزية
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