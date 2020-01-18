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منوعات

وجبة طعام تتسبب في حادث مروع على الطريق وخسائر بـ 100 ألف يورو

السبت 18/يناير/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أدت وجبة طعام، إلى حادثة مروعة على الطريق، فقد اصطدمت 7 سيارات بعد سقوط لوحة إعلانات ضخمة، ووقوع خسائر شديدة على الطريق قدرت بـ 100 ألف يورو.

كان رجل يقود سيارته النقل ويتناول الطعام في نفس الوقت، وأثناء قيادته دخل في نوبة سعال شديدة نتيجة غصة تعرض لها عند تناوله الطعام، بحسب ما نشرت وكالة "د ب أ" الألمانية. 

وخلال نوبة السعال هذه فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها واصطدمت بلوحة الإعلانات، لم تقتصر الأضرار على السيارة النقل بل امتدت إلى 7 سيارات أخرى.

فقد اصطدمت سيارته بـ 3 سيارات أخرى، وتأثرت 4 سيارات أخرى بسقوط لوحة الإعلانات، كانت تلك الواقعة قد حدثت في شوارع ولاية راينلاند بفالتس الألمانية.
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