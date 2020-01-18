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رياضة

الإسماعيلي يخصص حافلة للنجوم القدامى لمؤازرة الفريق أمام سموحة

السبت 18/يناير/2020 - 12:00 م
صورة من الحافلة
صورة من الحافلة
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عبدالله هشام
خصص مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان حافلة للنجوم القدامى لتوفير سبل الراحة لهم أثناء السفر للإسكندرية من أجل مؤازرة الفريق فى مباراته أمام سموحة اليوم السبت على ملعب الأخير فى إطار الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يساند الفريق كل من مصطفى درويش وعادل أبوجريشة ومحمود حسن وبشير عبد الصمد وأحمد قناوى وعاطف عبد العزيز وأبو طالب العيسوى وأشرف خضر وسيد توفيق وأحمد عبده.

وقام مسئولو الدراويش بإنهاء إجراءات المبيت والإقامة بأحد فنادق المدينة الساحلية ، قبل أن يتم إبرام اتفاق مع الجهات الأمنية ونادى سموحة على تسهيل اجراءات حضورهم للمباراة.

وستسافر مجموعة أخرى من اللاعبين القدامى بسيارتهم الخاصة لحضور اللقاء.

وكان عثمان رئيس النادي قد اجتمع بالنجوم القدامى من أجل السعي نحو تقديم مزيد من الدعم والمساندة للجهاز الفنى واللاعبين ، سعيا لمواصلة النتائج الإيجابية وتعريفهم بحجم وقيمة النادى الكبيرة فى مصر والوطن العربى.
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