هدوء باللجان وعدم وجود شكاوى.. مدير تعليم مطروح يتفقد لجان الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحان الهندسة للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية سهل وفي مستوى الطالب المتوسط والأسئلة واضحة وخالية من اللبس والغموض، وشاملة جميع فقرات المناهج الدراسية، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب، وذلك في ثاني أيام الامتحانات.



وأضاف وكيل الوزارة خلال تفقد لجان الامتحانات بقرى البنجر بمدينة الحمام أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان اليوم السبت في الهندسة وحساب المثلثات فترة أولى لمدة ساعتين ومادة التربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين.



وقال إن امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع اللجان في الإدارات الثمانية وقطاع البنجر سارت سيرا حسنا وسط أجواء مثالية هادئة ومناسبة يسودها الانضباط والالتزام.



وأكد النيلي أن غرفة العمليات المركزية بتعليم مطروح بالتواصل المباشر والمتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم ترد إليها أي شكاوى بشأن الامتحانات من أولياء الأمور أو الطلاب على مستوى الثمانية والتسعين لجنة المخصصة لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام.



وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية 8655 طالبا يؤدون الامتحانات فى 98 لجنة بجميع الادارات التعليمية على مستوى المحافظة.