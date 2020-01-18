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محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 16 مسئولا بعدد من الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب للتحقيق

السبت 18/يناير/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إحالة 16 مسئولا بعدد من الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب للتحقيق بسبب التقصير والتقاعس.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة باجراء التحقيق مع مسئول الوحدة الصحية بميت العامل مركز أجا لوجودها مغلقة،واجراء التحقيق مع مسئولي مراكز الشباب في شرنقاش مركز طلخا،وفي العزيزة والاحمدية مركز المنزلة،وميت ناجي مركز ميت غمر،ونوسا البحر مركز أجا للتحقيق لوجودها مغلقة.

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكيل وزارة الزراعة باجراء التحقيق مع مسئولي الجمعيات الزراعية في كل من نوسا الغيط،ونوسا البحر،والسبخا،وابو داود العنب،وشنفاس،وميت معاند التابعين لمركز أجا،والقيطون وميت ناجي مركز ميت غمر،وشرنقاش مركز طلخا،والاحمدية مركز المنزلة لوجودها مغلقة.

يذكر ان قرارات محافظ الدقهلية جاءت بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الجمعيات الزراعية والوحدات الصحية ومراكز الشباب خلال أربعة أيام شملت مراكز أجا،ميت غمر،دكرنس،المنزلة،المنصورة.
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