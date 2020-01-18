برلماني سابق: أبو العينين سياسي من طراز رفيع.. وأهالي الجيزة "في ضهره"

مؤكدا أن الأهالي يدعمونه منذ أكثر من ١٥ عامًا، مشيرا إلى أن البعض حاول الإيقاع بمحمد ابو العينين وعلى رأسهم جماعة الإخوان الارهابية، إلا أنه لم يعُر ذلك أدنى اهتمام وواصل طريقه التنموي للنهوض بالدولة وبقوة.



جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد، نظمه أهالي الجيزة، فرحة برجل الصناعة محمد أبو العينين؛ لتلبية رغبة الأهالي في خوض الانتخابات التكميلية، رغم مسؤولياته العديدة في الداخل والخارج.



وأكد عزت عيد، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين رجل سياسي من الطراز الرفيع، وله دور في الداخل والخارج، وكان أحد الأعمدة التي دافعت عن الدستور المصري، وقام بترجمته وقام ببعثات عديدة لتصحيح الرؤى الخارجية حول التعديلات الدستورية الأخيرة.



وأكد أن أهالي الجيزة وراء رجل الصناعة محمد أبو العينين، ويدعمونه بكل حب، مشددا على الوقوف على صناديق الاقتراع والإسهام في النجاح الكاسح ورد الجميل لمحمد أبو العينين.



ويخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة.



وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أهالي محافظة الجيزة؛ بعد تقدم رجل الصناعة، محمد أبو العينين، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة، نزولًا على رغبة الأهالي، وكذلك قرار تعيين "أبو العينين" نائبًا لرئيس حزب "مستقبل وطن".



وتقدّم رجل الصناعة أبو العينين بالتحية والتقدير لأهالي الجيزة على تلك الروح والمشاعر، وأكد أنه كان اتخذ منذ سنوات قرارًا بالإبتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية، وركز بشكل قوي فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى، وكذلك كشف حقيقة ما يحدث فى مصر بالخارج، وما تحاول الجماعة الإرهابية وعناصرها تدبيره من مؤامرات لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، وذلك بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعي القرار، ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي.



وأضاف أبو العينين أنه كان رافضا للترشح لانتخابات النواب ولكنه واجه الكثير من الضغوط من أهالي الجيزة ومحبيه ، والذين اجتمعوا معه عدة مرات لإثنائه عن قراره، وأوضح أنه أمام ذلك الحب والإصرار من أبناء الجيزة المخلصين الذين يعرفون قيمة الشرف والوفاء، وأمام رغبتهم الجارفة التي شعر بها؛ لم يستطع أن يرفض طلبهم.. وقال: "أنا واحد منهم".



ويعتبر رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، واختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.



وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.



انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطا، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتي 2011 .



كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .



بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الانجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري .



كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوي التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال .



جوائز عالمية :



فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوي القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد الذي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.



كما حصد أبو العينين جائزة الأمم المتحدة للإبداع والإبتكار "اليونيدو" على مستوي أفريقيا عام 1997، وجائزة السلم الذهبي من إيطاليا 1996، وجائزة منظمة الإنبكس للإبتكار من الولايات المتحدة عام 1999، وجائزة العطاء الاجتماعي 2018 من إيطاليا، عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم، وجائزة نوبل المتوسطي فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا .

وجه عزت عيد، عضو مجلس النواب السابق، التحية لأهالي دائرة الجيزة، لموقفهم الداعم من ترشح رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، لانتخابات مجلس النواب التكميلية،