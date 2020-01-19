دراما خارج السباق الرمضاني .. منافسة شرسة بين النجوم .. منة شلبي تخطف الأنظار بـ فى كل أسبوع يوم جمعة.. وبيت القبائل وختم النمر ينافسان بقوة

حنان مطاوع تنافس بعمل صعيدى

منة شلبى تلجأ الى الغموض والإثارة

رانيا يوسف تنتظر عرض مملكة إبليس

بيت القبائل



ختم النمر



مملكة إبليس



بخط الإيد



فى كل أسبوع يوم جمعة



تشهد الدراما خارج السباق الرمضانى حالة من المنافسة الشرسة وبدأت القنوات الفضائية فى عرض عدد من الأعمال الدرامية قبل انطلاق الموسم الرمضانى، والمثير أن هذه الأعمال أصبح لها نصيب كبير من المشاهدة بعد فتح سوق جديدة بعيدا عن دراما رمضان.نرصد أهم الأعمال التى تعرض حاليا والمقرر أيضا عرضها خلال الأيام القادمة.بدأ أمس عرض كلا من مسلسل "بنت القبائل" عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساء على أن يتم الإعادة في تمام الساعة 1 صباحا و 11 صباحا.مسلسل "بيت القبائل" عمل صعيدي من 45 حلقة، يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.المسلسل من تأليف محمد البجلاتي، وشاذلي فرج، وإخراج حسني صالح، ويشارك في بطولة كوكبة من النجوم،منهم حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، وأحمد فؤاد سليم، وسميرة عبد العزيز، ومدحت تيخة، وعلاء مرسى، وبهاء ثروت.بينما عرض مسلسل "ختم النمر" عبر شاشة قناة ONE في تمام الساعة السابعة، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 صباحا و 12 ونصف ظهرا.مسلسل "ختم النمر" ينتمي إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة للعرض في الموسم الشتوى، ويعد البطولة الأولى لأحمد صلاح حسني في الدراما التلفزيونية.و"ختم النمر"، تدور أحداثه في إطار أسري اجتماعي يتناسب مع الجو العائلي، ممزوج بالأكشن مع مزيد من الإثارة والتشويق، وهو من بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، و النجمة السورية نسرين طافش، ميرهان حسبن، وفاء سالم، تامر شلتوت، تميم عبده، أمير صلاح الدين، عفاف شعيب، رشدي الشامي، حنان سليمان، جميل برسوم، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي.أما مسلسل "مملكة ابليس" من المقرر ان يعرض فى فبراير المقبل وذلك بعد انتهاء الأزمة الكبيرة التي عاشتها أسرة المسلسل بسبب اعتراض مؤسسة الأزهر الشريف على الاسم.مسلسل "مملكة إبليس" يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع، لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية.كما يتميز المسلسل بأنه يجمع بين ٣ نجمات على نفس القوة من حيث النجومية وهن رانيا يوسف وغادة عادل وايمان العاصى، ويشاركهن البطولة الفنان أحمد داود والفنانة سلوى خطاب والفنان خالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليثي وضيوف الشرف: ناهد السباعي وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.ويعرض حاليا مسلسل "بخط الإيد" على قناتي "dmc & dmc drama" بطولة أحمد رزق.وتغني المطربة جنات تتر المسلسل بمشاركة المطرب محمد الشرنوبي، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الملحن الموسيقي وليد سعد، وتوزيع وليد الشرقاوي، وينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة.مسلسل "بخط الإيد"، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، إضافة إلى يسرا اللوزي، التي تظهر كضيفة شرف.وبدأ امس عرض مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، الذي تخوض بطولته الفنانة منة شلبي، ويتضمن 10 حلقات فقط.مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للأديب والكاتب إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم، ومحمد هشام عبية، وسمر عبدالناصر.وتحكي الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي من خلاله تتم بعض الجرائم الغامضة، ويكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب منة شلبي، كل من الفنانة سوسن بدر والفنانة عارفة عبدالرسول والفنانة مى الغيطي، وإخراج محمد شاكر خضير.