كوتينيو وليفاندوفسكي يقودان بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين بـ الدوري الألماني

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ التشكيل الأساسي لمواجهة هيرتا برلين، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الألماني.
وجاء تشكيل بايرن مونخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بافارد - بواتينج - ألابا - ديفيز.
خط الوسط: جوريتسكا - ألكانتارا - كوتينيو.
خط الهجوم: بيريسيتش - مولر - ليفاندوفسكي.
وجاء تشكيل بايرن مونخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بافارد - بواتينج - ألابا - ديفيز.
خط الوسط: جوريتسكا - ألكانتارا - كوتينيو.
خط الهجوم: بيريسيتش - مولر - ليفاندوفسكي.