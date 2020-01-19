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رياضة

كوتينيو وليفاندوفسكي يقودان بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين بـ الدوري الألماني

الأحد 19/يناير/2020 - 04:01 م
كوتينيو لاعب بايرن
كوتينيو لاعب بايرن ميوينخ
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محمد السعيد
أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ التشكيل الأساسي لمواجهة هيرتا برلين، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن مونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد - بواتينج - ألابا - ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا - ألكانتارا - كوتينيو.

خط الهجوم: بيريسيتش - مولر - ليفاندوفسكي.
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