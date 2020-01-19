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أخبار العالم

أمين الأمم المتحدة: المشاركون في مؤتمر برلين رفضوا الحل العسكري لأزمة ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الأحد، إن جميع المسئولين الذين حضروا قمة برلين أعلنوا رفضهم للحل العسكري للأزمة الليبية.

وأضاف جوتيريس في مؤتمر عقب انتهاء القمة: "كل المشاركين أكدوا على رفض الحل العسكري في ليبيا رغم أنهم قد يكونون ضالعين في الصراع".

وتابع: "سيعقد اجتماع بعد أسبوعين لمتابعة جهود إرساء السلام في ليبيا، وهناك ضرورة لحل النزاع في ليبيا ولا يوجد حل عسكري للأزمة".

واستطرد: "أحث المجتمع الدولي على الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا".
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