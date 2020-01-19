محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة معالجة مطوبس الصناعية خلال أيام.. صور

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن تشغيل محطة معالجة منطقة مطوبس الصناعية جزئيًا خلال أيام مع رفع كفاءة المحطة من 500 م3/ يوم، إلى 1000م3/ يوم، لاستيعاب التوسعات بمنطقة مطوبس الصناعية.





وشدد المحافظ، تعليماته، خلال جولته التفقدية للمحطة اليوم، على ضرورة التزام المصانع بالمعايير الفنية للمعالجة والاشتراطات البيئية في مياه الصرف الناتجة عن الأعمال الصناعية بتلك المصانع طبقًا للقانون وحفاظًا على البيئة.





وخلال جولته تفقد محافظ كفر الشيخ، خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحي بمنطقة مطوبس الصناعية مستعرضًا مراحل المعالجة بداية من شبكة الانحدار حتى خطوط الطرد.



