AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة معالجة مطوبس الصناعية خلال أيام.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 10:42 م
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة معالجة مطوبس الصناعية خلال أيام
Advertisements
محمود زيدان
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن تشغيل محطة معالجة منطقة مطوبس الصناعية جزئيًا خلال أيام مع رفع كفاءة المحطة من 500 م3/ يوم، إلى 1000م3/ يوم، لاستيعاب التوسعات بمنطقة مطوبس الصناعية.

وشدد المحافظ، تعليماته، خلال جولته التفقدية للمحطة اليوم، على ضرورة التزام المصانع بالمعايير الفنية للمعالجة والاشتراطات البيئية في مياه الصرف الناتجة عن الأعمال الصناعية بتلك المصانع طبقًا للقانون وحفاظًا على البيئة.

وخلال جولته تفقد محافظ كفر الشيخ، خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحي بمنطقة مطوبس الصناعية مستعرضًا مراحل المعالجة بداية من شبكة الانحدار حتى خطوط الطرد.

قال محافظ كفر الشيخ، إن محطة معالجة منطقة مطوبس الصناعية تضم المحطة المؤقتة بطاقة 500م3/ يوم، بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليون جنيه، ومحطة تجميع ورفع وتضم 4 روافع بطاقة تصريف 8000م3/ يوم، بتكلفة تقدر بحوالي 10 مليون جنيه، لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس.
محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة معالجة مطوبس الصناعية خلال أيام.. صور
محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة معالجة مطوبس الصناعية خلال أيام.. صور
محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة معالجة مطوبس الصناعية خلال أيام.. صور
محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة معالجة مطوبس الصناعية خلال أيام.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروعات تنموية جديدة.. 17 محطة مياه وصرف تدخل الخدمة في القليوبية

محافظ دمياط تفتتح محطة رفع صرف صحي كفر تقى بتكلفة 12 مليون جنيه

وزير الإسكان يتابع تنفيذ 54 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالصعيد

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يختتمان جولة استمرت 6 ساعات بالمحافظة

ترشيحاتنا

الإرهابي محمود فتحي يروج للكومبارس محمد علي| شاهد

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

بعد إحراز أول أهدافه في مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرا فخر العرب

مديونية الزمالك.. ما لا تعرفه عن سبب رفض اتحاد الكرة قيد كاسونجو

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه في شباك مانشستر يونايتد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي تكشف إصدار مولسان 6.75 الجديد.. صور

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور