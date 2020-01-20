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حوادث

جهود أمنية متواصلة لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج عن القانون

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ونفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1529) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1011) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (10976) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (205) قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (286) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (6) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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