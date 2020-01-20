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فن

المصريون يبحثون عن هايدي محمد على جوجل

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:54 ص
هايدي محمد
هايدي محمد
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شيرى نبيل
تصدرت الفتاة الموهبة هايدي محمد، محرك البحث جوجل، بعد الجدل الكبير الذي أثير خلال الساعات الماضية، عقب استبعاد الموهبة المصرية هايدى محمد من مرحلة الصوت وبس من برنامج The Voice Kids.

وبعد حذف الفيديو الخاص بها من موقع يوتيوب، شعر عدد كبير من مستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى أن هناك عمدا من قبل إدارة MBC للتنكيل بالموهبة الصغيرة، وهو ما نفته إدارة القناة جملةض وتفصيلا.

المقطع المحذوف ليس الأول، فقط سبق وقام موقع يوتيوب بحذف الفيديو الخاص بالموهبة المصرية يوسف بيتر، والذى شدى بأغنية دايما صورتك فى قلبى ونال تعاطف كبير لعدم اختياره.

ويزداد التنافس على المواهب الصغيرة حلقة بعد أخرى فى برنامج "The Voice Kids"، خصوصًا بعدما سجّل المشتركون الصغار حضورًا مبهرًا أثار إعجاب النجوم المدربين الثلاثة محمد حماقي، نانسي عجرم وعاصي الحلاني، خلال الحلقة الثالثة من مرحلة "الصوت وبس".

وضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي "The Voice Kids" على "MBC مصر"، وبعدما اشتعل الصراع على أكثر من صوت، ارتفع عدد المشتركين في فريق عاصي حتى الآن إلى 8، بعدما ضم إلى فريقه محمد ابراهيم وهنا سليم، وبات عدد المشتركين في فريق حماقي 8 أيضًا، بعد فوزه بأربعة أصوات في هذه الحلقة هي شفيق حميدي وسارة الحاج وشوقي عبد الغني ومحمد نادر.

وقد اكتفت نانسي بضم صوت واحد، هو مروان عبد الله، ليرتفع عدد المشتركين الإجمالي في فريقها إلى 7، وسط أزمة حاول البعض تصديرها على خلفية عدم اختيار موهبة مصرية واعدة.
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