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تكنولوجيا

ساهم في تفوقها على هواوي.. سامسونج تعين روه تاي مون مديرا لقسم الهواتف الذكية

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:01 م
سامسونج تعين روه
سامسونج تعين روه تاي مون مديرا لقسم الهواتف الذكية
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ندى على
عينت شركة سامسونج روه تاي مون رئيسا لقسم الهواتف الذكية في الشركة خلفا ل دي جي كوه، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

ويبلغ المدير الجديد روه مون 52 عاما والمشهور بدقته في الاهتمام بخواص ومميزات الهواتف الذكية.

وانضم روه إلى شركة سامسونج في عام 1997 ومنذ هذا الوقت أصبح لاعبا رئيسيا في النهوض بسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي عندما كان رئيسا لقسم الأبحاث والتطوير في الشركة، وكان روه يتولى توريد مكونات الهواتف من مصادر خارجية بأسعار أرخص مما ساهم في منافسة هواتف شركة هواوى الصينية.

وتستمر شركة سامسونج في الهيمنة على الحصة السوقية العالمية للهواتف و ٦أظهرت الشركة منافسة واستحواذ لهواتف الفئات المتوسطة وتحت المتوسطة مثل ماركات الهواتف الصينية المنافسة مثل هواوى و فيفو وأوبو.

ومن المهام التي سيتولاها روه في الفترة القادمة ستكون التوسع في عدد من لأسواق العالمية مثل الصين والهند ، بالإضافة إلى إنجاح هواتف سامسونج القابلة للطى، وذلك بعد تعثرها في تحقيق نجاح ملحوظ .

ومن المتوقع أن تواصل سامسونج إصدار الجيل الثانى من هواتفها ال foldable أو القابلة للطى بالتزامن مع إصدار هواتفها الرئيسية الثلاثة Galaxy S20 والتى من المقرر صدورها في 11 فبراير القادم.
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