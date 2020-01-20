بعد اختياره سفيرا للحدث.. حواس: معرض الكتاب لا يقل عن الأهرامات وأبو الهول

اختارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.





وتم إختيار حواس، نظرا لما يتمتع به من حضور دولي فاعل ونظرا لسمعته الدولية الطيبة ولكونه أحد الرموز الوطنية في مجال الآثار، كأحد أشهر علماء العالم في الآثار المصرية.





وقال الدكتور "زاهي حواس" إ نه سعيد باختياره سفيرًا لمعرض الكتاب، مؤكدا أن معرض الكتاب أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين.





وشكر "حواس" وزارة الثقافة لعمل هذا المعرض العظيم، موضحًا أنه إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد ان نفخر بمعرض الكتاب.



