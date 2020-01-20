القومى للمرأة يهنئ رانيا المشاط على تعيينها محافظا فى البنك الدولى

تقدم المجلس القومى للمرأة بالتهنئة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لتعيينها من قبل الحكومة المصرية محافظًا لجمهورية مصر العربية بالبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية.



وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه لاختيار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوزيرة الدكتورة رانيا المشاط لهذا المنصب الكبير مؤكدين أنها أهل لهذا المنصب وأنها خير سفير وممثل لمصر أمام المجتمع الدولى متمنين لها التوفيق والنجاح .



وأوضح القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و نشر في الجريدة الرسمية يوم السبت أنه تم تعيين الدكتورة رانيا المشاط محافظا لمصر في كل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.