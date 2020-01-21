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بين الناس

أب يطالب وزارة الصحة علاج طفليه من مرض جلدي مزمن.. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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وسام مختار
"لفيت بيهم فى القاهرة والزقازيق على أطباء الجلدية، ولم أترك مكانا أسمع عن مستشفى يعالج هذا المرض الجلدى النادر إلا وسعيت إليه، من أجل علاج نجلى محمد وحبيبة وعجزت عن علاجهما بعدما أخبرنى أحد الأطباء بأن هذا مرض مزمن فأصبت بحالة إحباط شديدة ومازال عندى أمل فى علاجهما من مرض القشرة السمكية" بهذه الكلمات يستغيث أب لعلاج طفليه.

سرد "محمود عبد الله" عامل باليومية مقيمة قرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مأساته ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قدرته على علاج طفليه "محمد محمود عبد الله" 9 سنوات بالصف الثانى الابتدائي وشقيقته "حنين" 4 سنوات يعانيان من مرض جلدى مزمن "سمكية جلدية مزمنة" ويحتاجان للعلاج الطبى المستمر.  

وقال الأب الذى يعمل باليومية فى رسالته: إن الله رزقه بأربعة أطفال الأول والثانى حالتهما طبيعية، والثالث "محمد" أصيب ولد طبيعى لكن فوجئنا بعد ثلاثة أيام من ولادته بتقشير فى جلده بصورة ملفتة للنظر وبعد متابعة مع عدد من الأطباء وتبين أنه يعانى من مرض جلدى مزمن، وأيضا شقيقه الصغرى "حبيبة" التى أصيبت بعد 7 أيام من ولادتها، بذات المرض، وعرضتهما على أكثر من طبيب أمراض جلدية وأغلبهم أكد أنهما مصابان بمرض جلدى مزمن يحتاج للعلاج باستمرار.

وأضاف:" يعلم الله لم يعد لدى شيء حيث كل ما أتكسب جزء من المال من العمل اليومى أدخره من أجل شراء العلاج لهما وأملى فى ربنا كبير أن يتم عرضهما على أحد الأطباء لكى يطمنى بوجود علاج وتحسن فى معالجة هذا المرض الجلدى الذى ينهش فى جسد صغارى ويتألما يوميا منه حيث يتحول الجلد إلى قشور أشبه بقشور السمك.

 للتواصل مع الحالة على الرقم 01020128556 يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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