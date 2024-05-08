براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية مقتل العقيد عاطف الإسلامبولي

قضت الدائرة الثانية جيزة برئاسة المستشار حسين فاضل الشحات وعضوية المستشارين عبدالرحيم علي ومحمد حسن خطاب، ببراءة «شعبان مصطفى شعبان» مما أنسد إليه من اتهام في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.

وتضمن أمر إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، أنهم قتلوا وآخر توفى العقيد عاطف الإسلامبولي مفتش المباحث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من تسوقه الظروف أمام رجال الشرطة أو من الإناس معلقين إصرارهم على حدوث أمر محاولة القبض عليهم أو من يعترض تنفيذ جريمتهم بسرقة سيارات المارة بطريق الإكراه.

كما تضمن أمر إحالة المتهم وآخرين، أنهم أعدوا لذلك أسلحة نارية حملها المتوفي والمتهمين ووزعوا الأدوار فيما بينهم بإتفاق مسبق بينهم واستوقفوا سيراة عنوة بها أموال ثم قاموا بإطلاق النيران على المجني عليه فأحدثوا الإصابات الموصوفة به، وسرقوا وأخر متوفي سلاح ناري حلوان مملوك لشركة نقل أموال بطريق الإكراه.