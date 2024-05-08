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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وسط حراسة مشددة.. نسرين طافش ترفض الإدلاء بتصريحات خلال مغادرتها المحكمة| شاهد

صدى البلد

رفضت الفنانة نسرين طافش الإدلاء بأي تصريحات صحفية أثناء مغادرتها محكمة أكتوبر الكلية وسط حراسة أمنية مشددة، عقب دفعها مبلغ 4 ملايين جنيه والتصالح في قضية شيك بدون رصيد. 

كانت الفنانة نسرين طافش، وصلت صباح اليوم، الأربعاء، إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد. 

وظهرت نسرين طافش وبحوزتها حقيبة فيها 4 ملايين جنيه عقب وصولها المحكمة.

وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

كانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

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Screenshot_٢٠٢٤-٠٥-٠٨-١٣-٤٣-١٢-٧٨_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7
نسرين طافش حراسة مشددة حراسة أمنية مشددة ٤ ملايين جنيه

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