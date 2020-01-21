التموين تراجع الصوامع بالتعاون مع الهيئة الهندسية

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بإجراء مراجعة شاملة للصوامع علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشمل أجهزة التحكم أو نظم الإلكترونية الخاصة بالرطوبة و الحرارة و الجسم الأساسي للصومعة.

قال " المصيلحي في تصريحات له، إن الوزارة تعمل علي برنامجا حقيقيا لإعادة دراسة القدرات الحقيقية للطحن، موضحا أنه بموجب البرنامج سيتم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمراجعة أداء المطاحن وتحديد ما يمكن تطويره والتوسع به، وما يمكن استغلاله بشكل أفضل.

أضاف " المصيلحي" أن تلك الممارسات تأتي في اطار إعادة تدوير الأصول واستغلالها بصورة مستمرة، بما يتوافق مع استراتيجتها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

واعلن عن دراسة الوزارة لملف تحسين جودة الدقيق و اضافة العناصر الغذائية لرغيف الخبز وتحديدا عنصر الجديد للقضاء علي الإنيميا لدي الأطفال.